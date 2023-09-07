2nd Lt. Gabriel Jenko / US Army / Reuters / Scanpix / LETA

Администрация президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует отправить в Украину новую партию , сообщает The New York Times со ссылкой на трех американских чиновников. Опрошенные изданием эксперты расходятся во мнениях по поводу эффективности применения такого вида снарядов, а в Институте изучения войны (ISW) полагают, что кассетные боеприпасы могут стать «постоянным элементом украинского арсенала».

Решение Байдена отправить кассетные боеприпасы в Украину вызывало серьезное обсуждение и критику даже со стороны некоторых американских союзников, напоминает NYT. При этом один из американских чиновников, с которым поговорили журналисты, отметил, что эти снаряды сыграли ключевую роль в том, чтобы помочь Киеву сохранить динамику, которую ВСУ набрали на южном фронте в ходе контрнаступления. Часть украинских военных в разговоре с The New York Times отметили, что кассетные боеприпасы стали «мощным дополнением» к полученному от Запада оружию и необходимой заменой для истощающихся запасов 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

«Они очень эффективны. Когда наши ребята видят, как мы используем их против врага, у них поднимается настроение», — говорит один из украинских военнослужащих. Другие украинские военные более сдержанны. Они говорят, что кассетные боеприпасы используются, когда российская пехота «беззащитна». Но эти боеприпасы неэффективны против оборонительных российских позиций, представляющих собой линии траншей и бункеров, которые являются основным препятствием для контрнаступления. С этим согласны западные чиновники и эксперты, которые считают, что такие боеприпасы наиболее эффективны против сил, рассредоточенных на открытой местности, так как снаряды разлетаются в разные стороны и их трудно направить точно по цели.

Читайте также

США передадут Украине кассетные боеприпасы. Против этого выступают их союзники, а больше 100 стран запрещают использовать такое оружие (оно очень опасное) Как это отразится на фронте? И чем ответит Россия?

Читайте также

США передадут Украине кассетные боеприпасы. Против этого выступают их союзники, а больше 100 стран запрещают использовать такое оружие (оно очень опасное) Как это отразится на фронте? И чем ответит Россия?

The New York Times отмечает, что, поскольку запасы других боеприпасов, которые страны НАТО могут передать Украине, «угрожающе малы», кассетные снаряды могу стать чуть ли не единственным доступным средством для пополнения запасов Киева. Эксперты ожидают рост запроса Украины на боеприпасы, так как некоторые подразделения все больше полагаются на тяжелую артиллерию, чтобы «подготовить почву для наступления пехоты». По подсчетам американских чиновников, до недавнего времени ВСУ производили до восьми тысяч артиллерийских выстрелов в день, во время которых использовались в том числе кассетные боеприпасы. По мнению аналитика Джорджа Барроса из американского Института изучения войны (ISW), все это может привести к тому, что кассетные боеприпасы могут стать «постоянным элементом украинского арсенала».

Директор оборонных исследований Центра экономики и внешнеполитических исследований в Стамбуле Джан Касапоглу считает, что стратегическая проблема заключается в том, что украинцы во время контрнаступления сталкиваются с окопавшимся противником, в результате кассетные боеприпасы «имеют свои пределы». «Они могут быть эффективными при использовании с другими видами артиллерии, но сами по себе они не волшебная палочка», — говорит он. Аналитики британской разведывательной компании Janes считают, что применение Украиной кассетных боеприпасов в Донецкой и Запорожской областях «не вызвало никакого решающего эффекта» по крайней мере на данный момент.

В свою очередь украинские военные говорят, что американские кассетные боеприпасы помогли «растащить» российские оборонительные позиции на юге, продолжать оказывать давление на российские войска на востоке и сдерживать атаки армии РФ на северо-востоке. Некоторые опрошенные газетой эксперты отмечают, что кассетные боеприпасы помогли ВСУ в обороне в районе города Купянска в Харьковской области, который пытается захватить российская армия. В течение двух недель после решения США отправить кассетные боеприпасы в Украину эти снаряды уже достигли Купянска и к началу августа были нацелены на войска армии РФ и бронетехнику. Бои в районе города остаются ожесточенными и, по оценке Касапоглу, «кассетные боеприпасы действительно сыграли важную роль».

В публикации NYT также отмечается, что условием поставок кассетных боеприпасов Украине из США было то, что Киев пообещает не применять их в районах, где могут пострадать мирные жители. Как пишет издание, российские чиновники, командиры и провоенные блогеры обвиняли Украину в применении кассетных боеприпасов по районам с мирными жителями. США отрицали подобные обвинения и считают их дезинформацией, пишет The New York Times. Газета добавляет, что ранее во время войны появлялись свидетельства, что Украина, скорее всего, применяла кассетные боеприпасы в таких районах. Правозащитная организация Human Rights Watch утверждала, что такие снаряды применяли во время войны и российские, и украинские военные.