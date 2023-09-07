На «Госуслугах» запустили проект «Я в России» для жителей аннексированных регионов. Его создание координировал 28-летний сын Медведева

Министерство цифрового развития РФ завершило разработку портала «Я в России», где жители аннексированных регионов Украины смогут получить государственные услуги РФ. Об этом сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, выступая на совещании партии по видеосвязи.

Как обратило внимание РБК, в совещании в четверг в штаб-квартире «Единой России» участвовал 28-летний сын председателя партии Илья Медведев. Как уточнили в пресс-службе «Единой России», «Илья Медведев со стороны партии координировал реализацию проекта по созданию портала „Я в России“ для жителей субъектов федерации, который был инициирован решением генерального совета „Единой России“ в мае этого года».

До этого Илью Медведева не видели на подобных мероприятиях в штаб-квартире партии, указывает ТАСС.

Как сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, проект «Я в России» — это «отдельное окно» на портале «Госуслуги», где жители аннексированных территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут узнать, как получить те или иные услуги. По словам Шадаева, доступ к проекту уже открыт. Сейчас на странице описаны 32 «жизненные ситуации» о 16 госуслугах.

Илья Медведев с сентября 2022 года находится под санкциями США. В апреле 2022 года санкции в отношении него ввела Украина.

«Медуза» и «Настоящее время» в августе 2022 года выпустили расследование об Илье Медведеве.

Расследование об Илье Медведеве

Очень приличный. Очень тактичный «Медуза» и «Настоящее время» рассказывают историю Ильи Медведева, очень похожую на историю его отца

Расследование об Илье Медведеве

Очень приличный. Очень тактичный «Медуза» и «Настоящее время» рассказывают историю Ильи Медведева, очень похожую на историю его отца