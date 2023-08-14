На форуме «Армия-2023» показали мобильный полевой храм. Его «можно быстренько надуть» за 10 минут

На форуме «Армия-2023» показали мобильный полевой храм, предназначенный для военного духовенства в зоне проведения , сообщил РИА Новости иерей Борис Гришин.

По его словам, «машина-военно-полевой храм» состоит из автомобиля и надувной палатки 4 на 4 метра, которая может вместить до взвода личного состава. Иерей отметил, что система модульная, а автомобиль может работать без палатки. Так священник может добраться до военных в «красной зоне», добавил Гришин.

Иерей также сообщил, что в машине есть холодильник, душ, умывальник, биотуалет, два спальных места. Второе место нужно для водителя-помощника священника, который среди прочего будет выполнять функцию охранника.

«Развернул, быстренько надул, послужил, закрылся и уехал. Если с учетом два человека (собирают) и все иконы развешать, до 10 минут можно ее развернуть, накачать. Складывать чуть побольше, минут 15», — цитирует РИА Новости слова Гришина.

Иерей подчеркнул, что машина — экспериментальный образец. В зоне боевых действий она еще не была.

В 2010-х годах Русская православная церковь активно продвигала вопрос о включении в штат вооружений и боевой техники ВДВ десантируемых храмов. Как пишет РИА Новости, такие храмы состоят из двух частей: палатки со специальной небьющейся церковной утварью и прицепа с модулем жизнеобеспечения. Согласно Газета.ru и изданию «Комсомольская правда», первый храм в рамках учений десантировали в марте 2013 года.

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