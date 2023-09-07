В Петербурге по просьбе Минобороны отменили военный парад в честь 80-й годовщины снятия блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге не будет проходить военный парад на Дворцовой площади в честь 80-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Парад должен был состояться 27 января 2024 года, но он отменен по просьбе Минобороны России, заявил Беглов. Вместо парада на Дворцовой площади пройдет выставка военной ретро-техники.

С чем связана просьба Минобороны, Беглов не уточнил.

Петербургские власти сообщили, что всего запланировано 130 мероприятий, посвященных 80-й годовщине снятия блокады. Блокадники и ветераны получат единовременные выплаты из городского бюджета, их сумма не уточняется.

В 2019 году на Дворцовой площади в Петербурге проходил парад в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда. В нем участвовали 2,5 тысячи военнослужащих и около 80 единиц специальной техники, среди которой — танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские установки.