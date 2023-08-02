В России и аннексированном Крыму за пять дней не меньше 28 раз пытались поджечь военкоматы Подозреваемые часто говорят, что их обманули мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ

За последние пять дней — с 29 июля по 2 августа — в России и аннексированном Крыму как минимум 28 раз пытались поджечь военные комиссариаты и другие объекты, связанные с Минобороны РФ. Больше всего поджогов произошло в Москве, Петербурге и Казани, а в Подольске один и тот же военкомат подожгли дважды. Во многих случаях подозреваемые говорили, что их обманули мошенники, которые представлялись сотрудниками ФСБ. Многие задержанные считали, что, поджигая военкоматы, помогают ловить реальных преступников. Это самая масштабная с тех пор, как в сентябре 2022 года в России объявили мобилизацию.

Феодосия, Крым

29 июля 51-летняя учительница русского языка и литературы бросила «коктейль Молотова» в здание военкомата на Земской улице. Бутылка разбилась об асфальт, ущерба нет. Подозреваемая задержана туристами. Она заявила, что «куратор из ФСБ» убедил ее в том, что в здании военкомата скрываются мошенники, которые похитили ее деньги. Возбуждено дело о хулиганстве.

Северодвинск, Архангельская область

29 июля 76-летний мужчина бросил коктейль Молотова в военкомат на улице Торцева, бутылка попала в стену, загорелась только трава. Возбуждено дело об уничтожении чужого имущества. На компьютере подозреваемого нашли переписку с куратором, который убедил его «наказать лиц, якобы участвующих в госизмене».

Петербург

31 июля. 53-летний местный житель бросил два коктейля Молотова в военкомат на улице Чайковского, огонь быстро погас. По сообщению Mash, затем мужчина протаранил на автомобиле ворота соседнего дома, после чего его задержали. Мошенники уговорили подозреваемого взять кредиты и поджечь военкомат, утверждает «Фонтанка». Возбуждено дело по статье об умышленном уничтожении имущества.

1 августа. Сотрудница военкомата Курортного района Петербурга в Сестрорецке предотвратила поджог. В здание вошла женщина с двумя коктейлями Молотова, которая предупредила, что готовит поджог. Сотрудница военкомата вывела женщину на улицу, пока не приехала полиция.

1 августа. Вечером 66-летняя жительница Петербурга подожгла пакет, в котором находилась бутылка с зажигательной смесью, на крыльце Центра соцобеспечения военного комиссариата на Английском проспекте. Женщина сделала несколько фотографий и ушла. Ночью ее задержали. Она рассказала полицейским, что так пыталась списать кредит.

Казань, Татарстан

29 июля. 62-летняя женщина облила стену военкомата на Кызыл-Армейской улице бензином и подожгла ее. Подозреваемая сообщила, что мошенник, угрожая жизни дочери женщины, убедил ее взять кредит на два миллиона рублей, а также поджечь военкомат. Возбуждено дело об уничтожении чужого имущества.

31 июля. В дверь военкомата Республики Татарстан на Аэропортовской улице бросили бутылку с зажигательной смесью. Пожара не возникло. Задержана 23-летняя жительница Альметьевска.

1 августа. 30-летняя женщина бросила коктейль Молотова в служебный «УАЗ Патриот», стоявший у здания военкомата на улице Лукина. Автомобиль не загорелся, женщину задержали на месте. Подозреваемая сообщила, что действовала по заданию «силовиков» (видимо, мошенников).

Подольск, Московская область

31 июля. Вечером к зданию военкомата на проспекте Ленина подошли 76-летний мужчина и его 50-летний сын. Один из них бросил в здание коктейль Молотова. Обоих задержала полиция. По их словам, устроить поджог их убедили мошенники.

2 августа. 22-летний работник «Вкусно и точка» бросил коктейль Молотова в тот же военкомат в Подольске на проспекте Ленина. Ущерба нет. Подозреваемого задержали. Он рассказал, что пошел на поджог по заданию мошенников, которые убедили его поучаствовать в некой спецоперации. Проводится проверка.

Агинское, Забайкальский край

Днем 31 июля 17-летняя жительница поселка Агинское бросила коктейль Молотова в здание военкомата Агинско-Бурятского округа. Подозреваемую задержал постовой военкомата. Мошенники убедили девушку, что в военкомате появился украинский шпион. Возбуждено дело о покушении на умышленное уничтожение имущества.

Можайск, Московская область

31 июля 45-летняя местная жительница по требованию мошенников облила здание военкомата на улице Фрунзе жидкостью для розжига, после чего подожгла. Возбуждено дело об уничтожении чужого имущества.

Россошь, Воронежская область

Вечером 31 июля 24-летняя учительница истории из села Большие Базы пыталась поджечь здание районного военкомата в Россоши. Возгорание потушили, женщину задержал участковый. Подозреваемая рассказала о мошенниках, которые убедили ее поджечь военкомат.

Омск

Вечером 31 июля 21-летняя студентка по требованию мошенников согласилась поджечь здание военкомата на улице Пушкина при помощи жидкости для розжига, но не успела ничего сделать. Девушка заявила полиции, что не знала, что в здании находится военкомат. Проводится проверка.

Копейск, Челябинская область

В ночь на 1 августа 55-летняя сотрудница Челябинского завода металлоконструкций бросила коктейль Молотова в медицинский кабинет в здании военкомата. После задержания женщина заявила, что ей звонили мошенники. По данным СМИ, она перевела мошенникам два миллиона рублей.

Верхнеуральск, Челябинская область

В ночь на 1 августа 34-летняя сотрудница автозаправочной станции бросила коктейль Молотова в окно здания военкомата Верхнеуральского и Нагабайкского районов на улице Советской.

Вольск, Саратовская область

За попытку поджога военкомата задержана 68-летняя жительница Москвы. По данным Shot, женщина прилетела в Саратовскую область из Москвы, чтобы поджечь военкомат. Ее задержали возле здания комиссариата с тремя бутылками коктейля Молотова.

Калуга

Местная жительница 77 или 78 лет пыталась поджечь военкомат на улице Суворова. Когда это случилось, неясно, первые сообщения появились 1 августа. Когда полицейские пытались задержать подозреваемую, она пригрозила, что взорвет гранату, но при ней нашли только бутылки с зажигательной смесью. Здание военкомата повреждено, подозреваемая задержана.

Улан-Удэ

Вечером 1 августа мужчина и женщина бросили четыре коктейля Молотова в здание на улице Каландаришвили, где раньше располагался призывной пункт военкомата. Задержаны 34-летний мужчина и 69-летняя женщина. Также в розыск объявлен 41-летний мужчина.

Внимание. На записи есть мат

Волгоград

82-летняя пенсионерка пыталась поджечь военкомат в Красноармейском районе. Ее задержали с бутылкой с зажигательной смесью. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение имущества.

Москва

1 августа. В Отрадном утром сотрудники военкомата предотвратили попытку поджога. У входа в здание задержали 69-летнего пенсионера с пятью коктейлями Молотова. При подготовке к нападению мужчина общался с кем-то по телефону. Проводится проверка.

1 августа. 62-летняя местная жительница кинула коктейль Молотова в двери военкомата на Зеленодольской улице в Кузьминках. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ишимбай, Башкортастан

Полицейские в Ишимбае 1 августа задержали 18-летнюю продавщицу детского магазина из Уфы за попытку поджога военкомата. По данным следствия, девушка разлила на крыльцо здания горючую жидкость, подожгла ее и скрылась. Ее задержали спустя час в 500 метрах от места преступления.

Нижнекамск, Татарстан

Днем 1 августа 19-летняя студентка Рязанского агротехнологического университета бросила два коктейля Молотова в тамбур военкомата и попыталась скрыться. Девушку задержали. По ее словам, пойти на это ее вынудили мошенники.

Ставрополь

Вечером 1 августа 54-летняя женщина пыталась поджечь военкомат на улице Дзержинского. Ее задержали на месте. Женщина рассказала, что в мае стала жертвой мошенника, а сейчас ей предложили отомстить этому человеку и поджечь здание, в котором он скрывается.

Находка, Приморский край

Ночью 1 августа мужчина в возрасте 50–55 лет бросил два коктейля Молотова в здание военкомата на улице Павлова. Одна из бутылок разбила стекло на первом этаже, но не загорелась. Полиция ведет розыск.

Хабаровск

Вечером 1 августа пожилая женщина пыталась поджечь пункт отбора контрактников на улице Серышева. Как отмечает Mash, женщина во время происходящего говорила с кем-то по телефону, а ее собеседник «говорил с украинским акцентом».

Всеволожск, Ленинградская область

Утром 2 августа улице Московской задержан 76-летний мужчина, пытавшийся поджечь военкомат. По предварительным данным, он бросил в здание две бутылки с зажигательной смесью, огонь вспыхнул на земле. Предполагается, что мужчину обманули мошенники.

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Фото на обложке: МЧС России