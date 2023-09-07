В Волгоградской области упал беспилотник. Раньше этот регион не подвергался атакам дронов

В ночь на 7 сентября на территории Волгоградской области был «перехвачен и нейтрализован» беспилотник, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Это первая известная попытка атаки на Волгоградскую область с начала российского вторжения в Украину, уточняет телеканал «Дождь».

Телеграм-канал Baza пишет, что беспилотник атаковал одну из воинских частей в Городищевском районе. Канал Shot уточняет, что дрон перехватили на подлете. По данным губернатора, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 7 сентября на территории России были сбиты несколько БПЛА. По данным Минобороны, два дрона сбили в Ростовской области. Еще один беспилотник был сбит силами ПВО в Раменском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. О трех сбитых беспилотниках также заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. В то же время Минобороны отчиталось только о двух сбитых дронах в Брянской области.

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