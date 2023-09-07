В ночь на 7 сентября дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника в Ростовской области, сообщило Минобороны РФ.

По данным губернатора региона Василия Голубева, один из дронов упал в западной части Ростова-на-Дону, а второй — в центре города в районе дома 42 на Пушкинской улице.

В результате были повреждены фасады и выбиты окна в трех зданиях. Также повреждения получили несколько легковых автомобилей, припаркованных поблизости. Один человек обратился за медицинской помощью с резаными ранами ног, но от госпитализации отказался. На месте падения дрона введен режим ЧС.

Телеграм-каналы опубликовали момент взрыва дрона в центре Ростова, после которого загорелся автомобиль. Сообщается, что он произошел неподалеку от здания штаба Южного военного округа.

Еще один беспилотник был сбит силами ПВО в Раменском городском округе Московской области, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, разрушений и пострадавших на месте падения обломков нет.

Как пишет Mash, дрон упал недалеко от международного аэропорта Жуковский. В соседних домах взрывной волной выбило стекла.

По словам главы муниципалитета Николая Ханина, в результате взрыва беспилотника повреждены четыре автомобиля, в пяти квартирах дома на Десантной улице выбиты окна.

Из-за падения дрона в Подмосковье утром 7 сентября вводились частичные ограничения на полеты в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский, сообщила Росавиация.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за ночь в регионе были сбиты три украинских беспилотника. По его словам, обломками одного из дронов были повреждены «остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей».

Минобороны РФ отчитывалось о двух сбитых дронах над территорией Брянской области в 6:30 и 7:00 7 сентября.

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