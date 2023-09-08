NYT: Служба внешней разведки и ГРУ конкурируют за активы Пригожина

Служба внешней разведки (СВР) и главное управление Генштаба Минобороны (известное как ГРУ) соперничают за активы основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников, знакомых с оценкой западных разведок.

По словам двух западных чиновников, СВР, скорее всего, получит контроль над пропагандистскими ресурсами Пригожина, а Минобороны и ГРУ — над операциями ЧВК Вагнера.

О том, что контроль над операциями ЧВК Вагнера переходит к военной разведке, указывает то, что на прошлой неделе в Мали и Буркина-Фасо приезжали заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и разведчик Андрей Аверьянов, который ранее возглавлял, по данным The New York Times, секретную военную часть ГРУ, которая занималась диверсиями за рубежом.

Некоторые собеседники газеты считают, что контроль над частью активов Пригожина может получить его 25-летний сын Павел, но для этого ему потребуется одобрение Кремля на деятельность за границей.

Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Минобороны и Кремлю, писал, что вся оперативная деятельность ЧВК Вагнера в Африке и на Ближнем востоке после гибели Пригожина перейдет под прямое военное командование министерства обороны. Как отмечало издание, переход сети «вагнеровцев» за рубежом под контроль Минобороны положит конец схеме, при которой российские власти формально снимали с себя ответственность за деятельность ЧВК.

Евгений Пригожин провел последние дни жизни в разъездах по Африке, сообщала The Wall Street Journal. 18 августа глава ЧВК Вагнера провел встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера, пытаясь убедить его продолжить сотрудничество. По данным издания, ранее президент России Владимир Путин посоветовал Туадера дистанцироваться от Пригожина. Кроме того, незадолго до гибели Пригожина в Ливию приезжал замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров — в стране это восприняли как сигнал, что теперь партнерство будет вестись на уровне двух армий.

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