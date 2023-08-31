Bloomberg: сеть ЧВК Вагнера в Африке и на Ближнем Востоке перейдет под контроль Минобороны РФ
Вся оперативная деятельность ЧВК Вагнера в Африке и на Ближнем Востоке после гибели Евгения Пригожина перейдет под прямое военное командование России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, близкие к Минобороны, Кремлю и самой ЧВК.
Таким образом, переход сети «вагнеровцев» за рубежом под контроль Минобороны положит конец схеме, при которой российские власти формально снимали с себя ответственность за деятельность ЧВК, отмечает издание.
По словам собеседников журналистов, операции наемников в Центральноафриканской республике уже готовится принять один из подрядчиков военного ведомства РФ.
Источники Bloomberg также подтвердили, что после мятежа ЧВК Вагнера Евгений Пригожин и командиры группировки встречались с Владимиром Путиным в Кремле, и президент обещал оставить за ними часть операций в Африке. Однако на самом деле «вагнеровцы» столкнулись с усилением давления со стороны Минобороны. Так, например, наемникам запретили использовать российские военно-транспортные самолеты, а Кремль отдельно попросил сирийские власти закрыть для ЧВК Вагнера доступ к авиабазе Хмеймим.
Как писал The Wall Street Journal, Евгений Пригожин провел последние дни жизни в разъездах по Африке. 18 августа глава ЧВК Вагнера провел встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера, пытаясь убедить его продолжить сотрудничество — по данным издания, ранее президент РФ Владимир Путин посоветовал Туадера дистанцироваться от Пригожина.
Незадолго до гибели Пригожина в Ливию приезжал замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров — в стране это восприняли как сигнал, что теперь партнерство будет вестись на уровне двух армий. Журналист Андрей Захаров утверждал, что Пригожина также просили «убраться» из Сирии.