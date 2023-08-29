Чешский центр по борьбе с терроризмом начал расследование из-за работы Райффайзенбанка в России

Национальный центр по борьбе с терроризмом Чехии начал расследование в отношении австрийской Raiffeisen Bank International из-за работы дочерней компании группы в России, сообщает Чешское телевидение.

С жалобой на Raiffeisen Bank в правоохранительные органы обратилась Ассоциация по правам граждан и предпринимателей. Представители организации считают, что, продолжая бизнес в России, австрийская компания фактически финансирует вторжение в Украину.

Представитель полиции Ондржей Моравчик подтвердил «Чешскому телевидению», что центр по борьбе с терроризмом проводит расследование в отношении банковской группы. Другие подробности он раскрывать не стал.

В то же время группа клиентов Райффайзенбанка в Чехии создала петицию, призвав банк уйти из России. «Идея расплачиваться той же картой, что и, образно говоря, поставщик военной техники для российской армии, например, для нас невыносима», — заявил один из авторов жалобы на компанию Ладислав Пельцль.

Райффайзенбанк — российская дочерняя структура австрийского Raiffeisen Bank International. Организация входит в перечень 13 системно важных банков РФ.

После полномасштабного российского вторжения в Украину и последовавших за этим санкций Райффайзенбанк стал одним из ключевых западных банков в РФ — на него приходилось около четверти всех переводов в евро в страну. Это один из немногих банков в России, осуществляющих переводы по системе SWIFT. При этом с начала войны Райффайзенбанк неоднократно ужесточал условия работы с клиентами в РФ.

Европейский центральный банк добивается от Raiffeisen Bank International ухода с российского рынка. Подразделение Минфина США, отвечающее за исполнение санкций, начало расследование в отношении австрийской банковской группы из-за бизнеса в России. В Украине компанию включили в список «международных спонсоров войны».

В марте глава Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль сообщил, что компания рассматривает возможность продажи или выведения из числа своих активов российский бизнес. В начале августа он отмечал, что российские активы выделят в отдельную структуру в конце декабря.