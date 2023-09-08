Войска РФ пятый раз за неделю атаковали беспилотниками Одесскую область

Российские войска в ночь на 8 сентября выпустили несколько групп ударных дронов «Шахед-136/131» по Одесской области, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Всего, по данным украинских военных, по региону было выпущено 20 ударных дронов, 16 из них удалось сбить над территорией Одесской и Николаевской областей. Какой ущерб причинили оставшиеся беспилотники, в сообщении не уточняется.

Атака дронов на Одесскую область в ночь на 8 сентября стала пятой за неделю. Целями российских войск, сообщали представители ВСУ и администрации Одесской области, ранее была портовая инфраструктура.

Сумская и Запорожская область в ночь на 8 сентября подверглись ракетным обстрелам. В Сумах ракета повредила частные дома в районе Казацкого проспекта, сообщил глава города Александр Лысенко. В Запорожье несколько ракет попали в объекты гражданской инфраструктуры, пострадал как минимум один человек, сообщил глава региона Юрия Малашко.

Российские войска увеличили интенсивность атак дронов и ракетных обстрелов Одесской области с середины июля — после того, как РФ вышла из зерновой сделки, в рамках которой зерно из Украины доставлялось в другие страны мира.