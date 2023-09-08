Илья Пономарев стал фигурантом дела о «нежелательной организации»

В России на бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева завели еще одно уголовное дело, пишут РИА Новости и Baza со ссылкой на источники.

Дело возбуждено по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности), сообщает РИА Новости со ссылкой на «источник в правоохранительных органах».

По данным Baza, новое дело Пономарева связано с его участием в Съезде народных депутатов РФ, который прошел в Польше в ноябре 2022 года. В апреле 2023 года Генпрокуратура РФ объявила созданную в Польше неправительственную организацию «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) «нежелательной».

Помимо Пономарева в эту организацию входят Геннадий Гудков, Марк Фейгин и другие представители депутатского корпуса, избиравшиеся в России до 2014 года.

Российские правоохранительные органы в 2022 году завели на Илью Пономарева уголовное дело о распространении «фейков» об армии РФ. Пономарев, живущий в Украине, был заочно арестован российским судом.

В декабре 2022 года в рамках дела о «фейках» о российской армии, обвиняемым по которому проходит Пономарев, в семи регионах России прошла серия обысков. Источник ТАСС утверждал, что обыски прошли в том числе у людей, которые в ноябре участвовали в Съезде народных депутатов в Польше.