Москва и Анкара договорились о поставке миллиона тонн зерна. Из Турции его отправят в беднейшие страны Африки

Россия и Турция достигли «принципиальных договоренностей» о поставке миллиона тонн зерна при содействии Катара. Об этом, пишет «Интерфакс», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время мы уже вступим в рабочие контакты со всеми сторонами для отработки всех технических аспектов схемы таких поставок», — сказал Грушко журналистам, отвечая на вопрос о том, когда эти поставки могут начаться.

Россия организует поставки одного миллиона тонн зерна в Турцию для переработки, а затем безвозмездной транспортировки в беднейшие страны Африки. Об этом после встречи в Сочи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил президент РФ Владимир Путин. При этом он отмечал, что эта инициатива не является альтернативой зерновой сделке.

Ранее на пленарном заседании форума «Россия-Африка» Путин говорил, что Россия готова бесплатно в ближайшие три-четыре месяца поставить по 25-50 тысяч тонн зерна Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее.

Власти РФ вышли из зерновой сделки 17 июля, заявив, что часть договоренностей, касающихся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнена. После выхода из сделки российские войска начали обстреливать юг Украины, уничтожая инфраструктуру портов, которую использовали при зерновой сделке.

В рамках зерновой сделки Украина экспортировала около 33 миллионов тонн продовольствия. Остановка соглашения привела к росту цен на зерно. В июле «Агентство» подсчитало, что шести африканским странам, которым Путин обещал бесплатное зерно, было бы выгоднее возобновление зерновой сделки. По оценке издания, бесплатные поставки РФ покроют лишь малую часть необходимого этим странам зерна, а переплаты из-за возросших цен обойдутся в миллионы долларов.

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