В Батайске задержан подозреваемый в нападении на наемника ЧВК Вагнера, вернувшегося из Украины. Дело расследуют по статье о покушении на убийство

Полиция задержала подозреваемого в нападении в Батайске Ростовской области на наемника ЧВК Вагнера, участвовавшего в войне в Украине, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Задержанному, имя которого в сообщении СК не указывается, предъявлено обвинение в покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

В начале сентября в ходе конфликта в батайском парке имени Ленина 28-летний наемник ЧВК Вагнера, участвовавший в войне в Украине, был ранен из травматического пистолета. СМИ сообщали, что один из участников конфликта 12 раз выстрелил в наемника, в том числе в голову.

Издание «Осторожно, новости» со ссылкой на знакомых пострадавшего писало, что конфликт у наемника возник с 10-20 «гостями нашей страны», которые якобы оскорбляли его как «по национальному признаку», так и из-за участия в войне в Украине.

По данным «Осторожно, новости», пострадавший наемник (издание называло его Вячеслав К.) помимо участия в войне в Украине, несколько раз ездил в Африку в составе ЧВК Вагнера.

«Инцидент с участником СВО» комментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он, в частности, сообщил, что возбуждено уголовное дело. Тогда речь шла о деле по статье УК «Хулиганство», однако потом оно былы переквалифицировано.