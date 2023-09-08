Завод микроэлектроники в Брянске второй раз за сутки атакован беспилотниками

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинский беспилотник попытался атаковать промышленный объект в Брянске.

По его словам, дрон был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы, обломки беспилотника попали в административное здание. В результате начался пожар. О каком здании идет речь, он не уточнил.

Телеграм-канал Mash утверждает, что беспилотник попал по заводу . По словам местных жителей, они слышали минимум три взрыва. Baza пишет, что беспилотник врезался в здание завода, пожар начался на пятом этаже восьмиэтажного административного корпуса. Площадь пожара около 20 квадратных метров.

Богомоз позже заявил, что над Брянском подавлен еще один беспилотник, обломки которого упали на здание железнодорожного вокзала Брянск I. Пассажиров эвакуировали из здания.

Минобороны России сообщило, что около 17:30 средства ПВО над Брянском перехватили три беспилотника самолетного типа, два из них были уничтожены в воздухе.

Вечером 7 сентября Богомаз также сообщал об атаке украинского беспилотника по промышленному объекту в Брянске. По его словам, произошел пожар в административном здании. Телеграм-канал «Типичный Брянск» писал, что беспилотник атаковал территорию завода «Кремний Эл».