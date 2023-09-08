Минюст объявил «иноагентом» солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова
Источник: Минюст РФ
Минюст России обновил реестр «иностранных агентов», включив в него музыканта, солиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова.
В реестр также включены:
- блогер и журналист Андрей Мальгин;
- религиовед и социолог Николай Митрохин;
- политик Наталья Пелевина;
- муниципальный депутат города Ефремов Ольга Подольская, которая помогала семье Маши Москалевой;
- журналист Мумин Шакиров.
В сообщении Минюста говорится, что Котляров открыто выступал в поддержку Украины, принимал участие «в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов». Кроме того, по версии Минюста, он «осуществлял деятельность», направленную на «формирование антироссийских взглядов».
«Выражал поддержку лицам, осуществляющим террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в сообщении.