Член избирательной комиссии на участке во время выборов, проводимых российскими властями в Донецке, 8 сентября 2023 года Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

В России и на аннексированных территориях Украины 8 сентября стартовала выборная кампания, организованная Центральной избирательной комиссией РФ. В этот день открылись избирательные участки в регионах, где решили проводить выборы в течение трех дней — с 8 по 10 сентября, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Всего, по ее словам, выборы начались в 54 регионах. Памфилова включила в их число аннексированный Крым, самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, а также аннексированные Запорожскую и Херсонскую области. Еще в примерно 30 регионах выборы пройдут в выходные, основной день голосования — 10 сентября. С 20 августа проходит досрочное голосование на выборах; в некоторых регионах оно продолжается.

Всего ЦИК РФ организовал более четырех тысяч избирательных кампаний различного уровня. Их проводят в 79 регионах России и в аннексированных регионах Украины. По данным ЦИК, в России, в том числе в Москве, выбирают высших должностных лиц, в России — депутатов в законодательные органы власти субъектов РФ, а в выбирают муниципальных депутатов в административных центрах регионов. В трех регионах — Карачаево-Черкесской республике, Красноярском крае и Липецкой области — проводят дополнительные выборы депутатов Госдумы. В Хабаровске выбирают мэра. Власти отменили две избирательные кампании в Шебекино Белгородской области, которое подвергается обстрелам со стороны Украины.

В 25 регионах России проводят электронное голосование. В это число помимо Москвы входят Московская область, Чувашия, Алтайский край, Владимирская, Воронежская, Томская области и другие регионы. В некоторых случаях выборы проходят на территории всего региона, в других — в рамках отдельных кампаний. Дистанционное голосование доступно на региональной платформе vybory.gov.ru, в Москве — на сайте elec.mos.ru. Потенциальное число участников электронного голосования — почти 22 миллиона избирателей. За первые часы, как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, на ресурсы электронного голосования совершили более пяти тысяч атак, их заблокировали.

Итог голосования на многих выборах понятен заранее, но есть несколько избирательных кампаний, в которых могут быть неожиданные итоги. Это Якутия, Ненецкий автономный округ (НАО), Забайкальский край и Иркутская область, где проходят выборы в местные парламенты. Якутия и НАО стали единственными регионами, где в 2021 году на выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» уступила КПРФ. Кроме того, в НАО в 2020 году за проголосовали менее 50% избирателей. В Иркутской области традиционно высокие результаты показывает КПРФ. В Забайкальском крае на выборах в заксобрание «Единая Россия» получила 28,3%, тогда как КПРФ и ЛДПР — по 24,6% каждая.

ЦИК впервые проводит выборы в аннексированных ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В каждом из регионов выбирают депутатов местных «парламентов». ЦИК сообщил 7 сентября, что в досрочном голосовании в ДНР приняли участие 45% избирателей, в ЛНР — 26%, в Запорожской области — 28%, в Херсонской — 53%. Кроме того, в Донецке, Луганске, Мелитополе (Запорожская область) и Геническе (Херсонская область) устроили «выборы» городских «депутатов». Как утверждает назначенный Россией глава «администрации» аннексированной Запорожской области Евгений Балицкий, на выборы в регион прибыли международные иностранные наблюдатели, «в том числе из дружественных стран дальнего зарубежья».

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В аннексированных регионах решили проводить выборы, несмотря на боевые действия, — и в первый день голосования заявили об обстрелах. Утром 8 сентября зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что в Херсонской области члены «субъектовой избирательной комиссии» переместились в другое место из-за угрозы ракетного удара. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что местную избирательную комиссию дважды эвакуировали. Назначенный Россией «избирком» Херсонской области утверждает, что российская система ПВО сбила два беспилотника, пытавшихся атаковать избирательный участок в регионе, представитель «комиссии» обвинил в атаке украинские войска.

Власти США заявили, что никогда не признают результаты выборов на аннексированных территориях Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он пообещал, что США введут санкции и визовые ограничения в отношении «любых лиц», которые могут поддержать выборы на аннексированных территориях, «в том числе выступая в качестве так называемых „международных наблюдателей“».

Самыми проблемными в этом году, как ранее писала «Медуза», для Кремля стали губернаторские выборы в Хакасии. Депутат Госдумы от «Единой России» и участник войны в Украине Сергей Сокол снял свою кандидатуру за неделю до начала голосования. Он объяснил это тем, что находится в больнице из-за осложнения после операции. Свою кандидатуру на выборы выдвинул действующий глава Хакасии — коммунист Валентин Коновалов, избранный в ходе протестного голосования в 2018 году.

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В Москве голосование проходит 8-10 сентября очно и дистанционно. Жители выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Новой Москвы. Голосование онлайн и на более чем двух тысячах участках началось в 8 утра 8 сентября, оно продлится до 20:00 10 сентября (онлайн — до 19:59). Среди избирателей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 миллиона призов номиналом от одной до пяти тысяч рублей. За первые четыре часа дистанционного голосования онлайн проголосовали более 500 тысяч человек, пишет ТАСС.

Помимо действующего мэра Сергея Собянина («Единая Россия») на пост мэра претендуют вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР), вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), а также первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

Алексей Навальный призвал голосовать на выборах «за любого кандидата против „Единой России“». С таким заявлением российский политик, находящийся в заключении, выступил в августе. «Я считаю, что в нынешней ситуации нам надо сделать шаг назад и вернуться к стратегии голосования „за любого кандидата против „Единой России““. Идите на выборы с целью нанести максимально возможный урон партии власти и ее кандидатам», — заявил Навальный.

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