Депутат от «Единой России» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии. Эти выборы называют самыми проблемными для Кремля в этом году

Депутат Госдумы от «Единой России» и участник войны в Украине Сергей Сокол объявил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня я — в больнице, с осложнениями после июльской операции. Врачи предупреждали о последствиях. Но я не мог остановить нашу работу, подвести вас и команду. <…> Быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя. Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали», — говорится в посте политика.

О госпитализации Сокола стало известно 31 августа. Как писал РБК, у него появились осложнения после перенесенного в июле перитонита.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак позже сообщил, что у Сокола диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. Депутат находится в реанимации, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Как ранее писала «Медуза», губернаторские выборы в Хакасии, скорее всего, станут для Кремля «самыми проблемными в этом году». На них кандидат от власти Сокол должен был конкурировать с действующим главой, коммунистом Валентином Коноваловым, избранным в 2018 году в ходе протестного голосования.

После госпитализации Сокола в Кремле начали обсуждать новые сценарии дальнейшего хода выборов руководителя республики. По информации «Медузы», с выборов также могут сняться кандидаты от лояльных власти ЛДПР и «Коммунистов России». Если это произойдет, голосование перенесут, а выдвиженцем от власти станет местный кандидат — в качестве такого рассматривает мэр Абакана Алексей Лемин.

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