В Шебекинском городском округе на границе с Украиной отменили выборы
Выборы в Шебекино, находящемся на границе с Украиной, проводить в сентябре 2023 года не будут, объявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«В этом году в связи с введением на территории муниципального образования режима повышенной готовности избирательная комиссия Белгородской области приняла решение отложить голосование на выборах в совет депутатов Шебекинского городского округа и на выборах депутатов земского собрания Журавлевского сельского поселения в муниципальном районе Белгородской области», — сказала Памфилова (цитата по «Интерфаксу»).
Власти Белгородской области ежедневно сообщают об обстрелах приграничных населенных пунктах. Также регулярно появляются сообщения о дронах, упавших в Белгородской области (власти, как правило, заявляют, что их сбила система ПВО).
Осенью 2023 года в так называемый Единый день голосования (10 сентября) пройдет более 4 тысяч выборов разного уровня.
ЦИК РФ собирается провести выборы и на занятых российскими войсками территориях Украины.