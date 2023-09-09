В Украине погиб британец Джордан Чедвик, воевавший в интернациональном легионе

В Украине погиб гражданин Великобритании Джордан Чедвик, служивший в интернациональном легионе территориальной обороны Украины, сообщает «Русская служба Би-би-си»

Тело 31-летнего Чедвика из Бернли нашли в водоеме со связанными за спиной руками. Место его гибели и другие обстоятельства происшествия неизвестны. Родственники узнали о гибели Чедвика в конце июня. Власти Украины расследовали обстоятельства его смерти, после чего отправили тело родственникам. Власти Украины не комментировали итоги расследования.

В августе в Великобритании провели повторное вскрытие, о его результатах неизвестно. Ожидается, что коронерское расследование проведут в феврале 2024 года.

Чедвик служил шотландским гвардейцем в британской армии в 2011-2015 годах. Мать Чедвика рассказала «Би-би-си», что в начале октября 2022 года он уехал в Украину, где вступил в интернациональный легион, чтобы участвовать в «противостоянии российской агрессии».

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