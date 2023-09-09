«Сегодняшняя эпоха не должна быть эрой войны». Страны G20 в итоговом заявлении указали на «негативные последствия» войны в Украине

Участники саммита «Большой двадцатки» (G20) в Индии в итоговой декларации встречи «обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине». Об этом говорится в документе (.pdf), опубликованном на сайте объединения 9 сентября.

Страны G20 подчеркнули в 34-страничном документе, что в контексте войны в Украине «все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей его полноте», то есть «воздерживаться от угрозы силой или применения силы с целью территориальных приобретений против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства». Авторы декларации также назвали недопустимым применение или угрозу применения ядерного оружия.

Страны G20 в своем заявлении отметили, что в организации существуют разные оценки войны в Украине:

Мы обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и [экономического] роста, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран, которые все еще восстанавливаются после пандемии COVID-19 и экономического кризиса, который подорвал прогресс в достижении целей устойчивого развития. Существуют разные точки зрения и оценки ситуации.

В тексте документа Украина упоминается пять раз, Россия — трижды, и только в вопросе зерновой сделки — соглашения об экспорте украинского зерна из портов в Черном море и снятии ограничений с российских удобрений. Страны G20 призвали к «полной, своевременной и эффективной реализации» пунктов соглашения, чтобы наладить беспрепятственные поставки зерна, продовольствия, удобрений и сырья из России и Украины.

Страны G20 приветствовали «все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине». «Сегодняшняя эпоха не должна быть эрой войны», — говорится в заявлении.

По данным Bloomberg, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после неудачных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи призвал лидеров некоторых стран G20 выполнить требования России, чтобы возобновить зерновую сделку.

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