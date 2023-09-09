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Участники саммита «Большой двадцатки» ( ) в Нью-Дели в итоговой декларации, представленной 9 сентября, «обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине», но не стали прямо осуждать полномасштабное российское вторжение в Украину.

В 34-страничном документе (.pdf), опубликованном на сайте объединения, сказано, что в контексте войны в Украине «все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН», то есть «воздерживаться от угрозы или применения силы с целью территориальных приобретений против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства». Авторы декларации прямо не назвали страны, которые должны воздержаться от применения силы. В заявлении отмечается, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы.

Страны G20 в своем заявлении отметили, что в организации существуют разные оценки войны в Украине:

Мы обратили внимание на человеческие страдания и дополнительные негативные последствия войны в Украине в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и [экономического] роста, что усложнило политическую среду для стран, особенно развивающихся и наименее развитых стран, которые все еще восстанавливаются после пандемии COVID-19 и экономического кризиса, который подорвал прогресс в достижении целей устойчивого развития. Существуют разные точки зрения и оценки ситуации.

Если Украина в тексте документа упоминается пять раз, то Россия — трижды, причем только в вопросе зерновой сделки — соглашения об экспорте украинского зерна из портов в Черном море и соглашения о снятии ограничений на экспорт российских удобрений. Ранее Россия вышла из соглашения, заявив, что договоренности, касающиеся облегченного экспорта удобрений из России, не выполнены. Страны G20 в своем заявлении призвали к «полной, своевременной и эффективной реализации» пунктов зерновой сделки, чтобы наладить беспрепятственные поставки зерна, продовольствия, удобрений и сырья из России и Украины.

Участники «Большой двадцатки» приветствовали «все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине». «Сегодняшняя эпоха не должна быть эрой войны», — говорится в заявлении.

Заявление стран G20, принятое по итогам саммита в Индии, стало «ударом» по странам Запада, которые пытались убедить развивающиеся страны поддержать Украину и осудить Россию, пишет газета Financial Times (FT). По ее данным, работа над итоговым заявлением G20 шла на протяжении нескольких недель перед саммитом и продолжалась непосредственно на переговорах дипломатов в Нью-Дели.

В предыдущей декларации G20, принятой в Индонезии в ноябре 2022 года, говорилось об «агрессии Российской Федерации против Украины», в этой — о «войне в Украине». По мнению западных дипломатов, отказ Китая от повторения прошлогодней формулировки привел к тому, что Индия, принимающая G20, предложила компромиссную фразу.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сказал FT, что война в Украине — это «очень поляризующий вопрос», по которому «существует множество мнений». «Справедливости ради следует отметить, что было бы правильно зафиксировать реальное положение дел в залах заседаний, и именно его мы и хотим отразить», — заявил глава МИД Индии.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко осудил страны G20 из-за принятого заявления. «Украина благодарна партнерам, которые пытались включить в текст сильные формулировки. В то же время в части относительно агрессии России против Украины группе двадцатки нечем гордиться. Очевидно, что участие украинской стороны позволило бы участникам [саммита] лучше понять ситуацию. Принцип „ничего об Украине без Украины“ остается ключевым как никогда», — заявил Николенко. Он опубликовал в фейсбуке итоговое заявление G20 с исправлениями, сделанными красным маркером: так, «война в Украине» стала «войной против Украины».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал лидеров некоторых стран «Большой двадцатки» выполнить ряд требований России, чтобы возобновить зерновую сделку, сообщило агентство Bloomberg незадолго до того, как G20 выпустила итоговую декларацию. Источники утверждают, что Эрдоган призывал коллег по G20 содействовать тому, чтобы российский экспорт продовольствия страховала лондонская компания Lloydʼs, а банки РФ вновь подключили к системе SWIFT, от которой их отключили после полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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