Эксперты МАГАТЭ за неделю зафиксировали у Запорожской АЭС больше 20 взрывов

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в районе Запорожской атомной электростанции, вероятно, усилилась военная активность.

Как заявил Гросси, в течение последней недели эксперты МАГАТЭ, работающие на станции, слышали более 20 взрывов. По его словам, это «может свидетельствовать об усилении военной активности в регионе, которая также может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности на объекте». Согласно отчетам экспертов, взрывы произошли на некотором расстоянии от Запорожской АЭС.

Тем не менее, я по-прежнему глубоко обеспокоен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенной военной напряженности в регионе. Что бы ни произошло в зоне конфликта, где бы она ни находилась, от ядерной аварии пострадают все, и я призываю принять все необходимые меры, чтобы этого не произошло.

Администрация ЗАЭС также проинформировала команду МАГАТЭ о том, что утром 7 сентября в соседнем Энергодаре, где живут сотрудники станции, произошло несколько ударов беспилотников. О пострадавших не сообщалось. Эксперты агентства продолжают фиксировать, что по периметру станции, но не на территории АЭС, расположены мины.

В свою очередь российское руководство ЗАЭС на два дня отпустит с работы часть сотрудников из опасений «очередных терактов со стороны Украины», сообщил «Интерфаксу» советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. С 8 по 10 сентября на аннексированной РФ части Запорожской области проходят выборы в заксобрание.

Советник главы «Росэнергоатома» утверждает, что в последнее время участились удары ВСУ по Энергодару с использованием беспилотников. По его словам, эти атаки не решают военных задач и приходятся по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе, которая была захвачена российскими военными в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. Станция не вырабатывает электроэнергию с сентября 2022 года. Два энергоблока ЗАЭС ремонтируют, три находятся в холодном режиме, еще один — в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции.

Читайте также

«Ощущение, что мы в тюрьме строгого режима» Сотрудники Запорожской АЭС, захваченной российскими военными, рассказали The Telegraph о пытках и задержаниях

Читайте также

«Ощущение, что мы в тюрьме строгого режима» Сотрудники Запорожской АЭС, захваченной российскими военными, рассказали The Telegraph о пытках и задержаниях