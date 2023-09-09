На избирательном участке в Геленджике независимым наблюдателям вручили повестки в военкомат

Один из наблюдателей на выборах в Геленджике сообщил, что утром 9 сентября на избирательный участок № 0940 пришел «лично военный комиссар Геленджика», который вручил наблюдателю и члену избирательной комиссии повестки в военкомат. Сообщение об этом появилось на «Карте нарушений», которую ведет движение «Голос».

Наблюдатель рассказал, что в повестках попросили явиться в военкомат «для уточнения личных данных», в одном случае — «для получения мобилизационного предписания». Наблюдатель добавил, что вечером 7 сентября к нему приходили люди в форме полиции, которые пытались вручить повестку в военкомат. «Считаю это актами давления на независимых наблюдателей», — заявил он.

Внимание к случившемуся на избирательном участке привлек секретарь комитета КПРФ по Краснодарскому краю Александр Сафронов, опубликовавший фотографии повесток.

В военкомате Геленджика заявили изданию «Подъем», что сейчас не проводят мероприятий, требующих раздачи повесток. «Мы повестки раздаем только согласно регламенту, когда у нас идут свои мероприятия. А мероприятия по учету данных у нас сейчас не запланированы. Сейчас никаких мероприятий у нас не ведется», — заявили в комиссариате.

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