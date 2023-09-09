Музеи Дании предоставили танки Leopard 1A5 для обучения украинских солдат

Европейские военные использовали танки Leopard, выставленные в музеях Дании, чтобы начать обучение украинских солдат, сообщает Forbes.

Коалиция Дании, Германии, Нидерландов и Бельгии ранее в 2023 году пообещала передать Украине 178 танков Leopard 1A5, выпущенные в 1980-е годы. Украинских военных начали учить в мае на полигоне Клиц к западу от Берлина.

На первом этапе для обучения использовали немецкие боевые машины безбашенной компановки, но на завершающем этапе понадобились танки Leopard на ходу. По выражению Forbes, это создало проблему: все танки, которые имели войска стран Европы, нуждались в ремонте, поскольку находились на хранении больше 20 лет.

В итоге коалиция стран договорилась с тремя датскими музеями, которые предоставили шесть танков Leopard. Машины, выставлявшиеся в музеях, оказались в лучшем состоянии, чем почти 100 танков, хранившихся в вооруженных силах стран Европы, отмечает Forbes.

Спустя четыре месяца работники немецкого концерна Rheinmetall ускорили ремонт танков Leopard 1A5 и их все быстрее передают ВСУ. Десять отремонтированных танков уже находятся в Украине, еще часть передали для тренировок в Клиц.

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