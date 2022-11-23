Даня Милохин спел гимн Украины во время стрима. Пропагандисты и «патриоты» назвали его «предателем» и предложили лишить его гражданства России

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Тиктокер Даня Милохин, месяц назад уехавший в США, 19 ноября спел гимн Украины во время стрима с украинским блогером Артуром Бабичем. На саундчеке Милохин начал исполнять гимн России, что вызвало недовольство Бабича. «А что не так, я пел гимн своей страны», — сказал ему Милохин, после чего ответил согласием на предложение вместе спеть гимн Украины.

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Внимание к стриму привлекла ведущая «России 1» Ольга Скабеева. «Будем считать, что сжег мосты», — заявила она, выразив надежду, что тиктокер «больше не станет в России лицом хотя бы Сбербанка». После этого Милохина начали активно обсуждать и критиковать в «патриотическом» сегменте соцсетей: его называли «предателем» и предлагали больше «не пускать в Россию». Многие пропагандистские СМИ посвятили Милохину критические материалы.

Милохина публично осудила тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, вместе работавшая с ним на шоу «Ледниковый период». «Люди, которые поют гимн Украины, должны жить на Украине!» — заявила она. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что ему жаль, что Милохин «так бесславно распоряжается своей судьбой». Сенатор от Крыма Сергей Цеков предположил, в свою очередь, что Милохин может быть «потомком предателя», и призвал лишить его всех рекламных контрактов.

Актер и телеведущий Оскар Кучера назвал Милохина «мразью». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила мнение, что тиктокера зря сделали лицом Петербургского международного экономического форума в 2021 году. Активист Виталий Бородин, известный своими доносами на независимые СМИ (в частности, он подавал иск к «Медузе»), попросил Генпрокуратуру объявить Милохина «иностранным агентом» и лишить его российского гражданства.

Милохин в ответ на обвинения в его адрес выразил недоумение, напомнив, что российский гимн он тоже пел: «У меня вопрос, вот люди вырезали, как я пою гимн Украины. Почему люди не вырезали, как я пел гимн России до этого».

Рекламное агентство WildJam, с которым сотрудничает Даня Милохин, заявило «Медузе», что «ничего не комментирует».

Милохин уехал из России в конце октября, неожиданно объявив, что прекращает свое участие в шоу «Ледниковый период». Причину отъезда он не называл. При этом тиктокер подчеркивал, что об эмиграции в его случае речь не идет.

Напрямую Милохин не высказывал свое отношение к войне в Украине. Через два дня после начала российского вторжения он призвал своих поклонников «не искать виноватых» и «не требовать приемлемых реакций».

«Сейчас нет выигравших и проигравших. Мы все пострадавшие. Все! И каждый справляется с шоком по-своему — кто-то действует, кто-то замер, кто-то плачет, кто-то несет ахинею, кто-то успокаивает и обнимает <…> Начните с себя! Посмотрите — вы сейчас вышли на тропу войны или на тропу мира», — написал тиктокер.

В январе 2022 года, за полтора месяца до начала войны, Милохина не пустили в Украину. «Я враг», — прокомментировал он такое решение. Украинские СМИ писали, что Милохин получил отказ во въезде, поскольку «не смог убедить пограничников в цели своей поездки».

В начале ноября из России был выслан тиктокер Некоглай (Николай Лебедев), с которым Милохин некоторое время вместе жил в одной квартире в Москве. Лебедева, гражданина Молдовы, обвинили в нарушении миграционного законодательства. Это произошло после того, как он записал тикток-пародию на видео с российским военным, который отбрасывал от себя гранаты из окопа на фронте в Украине.

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