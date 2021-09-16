Виталий Бородин, написавший донос на «Проект», подал иск к «Медузе». Бородин требует опровергнуть, что он жаловался в ФСБ на издание Baza

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Ветеран МВД, активист подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ответчиками выступают редакция «Медузы» в лице Medusa Project SIA и издание Newspot.ru, зарегистрированное в Донецке. Иск поступил в Одинцовский городской суд Московской области.

Бородин подал иск из-за расследования «Медузы» о давлении российских властей на независимые СМИ, которое вышло на сайте издания 27 августа (Newspot.ru перепечатало материал 30 августа).

Активист оспаривает утверждение о том, что летом 2019 года он подал в ФСБ жалобу на издание Baza, которое выпустило материал о строящемся на Рублевке особняке Игоря Сечина. В расследовании «Медузы» отмечалось, что сам Бородин называл сообщения о жалобе в ФСБ «дезинформацией».

В иске Бородин заявил, что информация о подаче той жалобы не соответствует действительности. Он потребовал, чтобы ответчики опровергли «тот факт, что истцом была подана жалоба на Baza».

Вот то самое расследование

Вы — враги Отечества, и вас нужно вешать на столбах Как государство решило разгромить независимые СМИ — и какую реальную роль в этом сыграли «доносчики» и Совет безопасности России. Расследование «Медузы»

Вот то самое расследование

Вы — враги Отечества, и вас нужно вешать на столбах Как государство решило разгромить независимые СМИ — и какую реальную роль в этом сыграли «доносчики» и Совет безопасности России. Расследование «Медузы»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой