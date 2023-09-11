«Верстка»: «АвтоВАЗ» пытался ввезти в Россию южнокорейское оборудование через КНДР. Поставку не пропустила российская таможня

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» в начале лета пытался импортировать южнокорейское машиностроительное оборудование через Северную Корею, однако его не пропустила российская таможня, сообщает «Верстка» со ссылкой на закрытые данные российской таможенной статистики.

По информации издания, «АвтоВАЗ» пытался ввезти в Россию партию прессов для штамповки деталей и кузовов общей стоимостью около 1,2 миллиона долларов. «Верстка» пишет, что оборудование было доставлено на владивостокский таможенный пост по железной дороге 30 июня, однако спустя десять дней Федеральная таможенная служба РФ отказала в выпуске товара. В документах причина этого решения не уточнялась.

«Верстка» отмечает, что, согласно данным таможни, это была первая попытка «АвтоВАЗа» импортировать подобное оборудование через Северную Корею.

После начала полномасштабной войны в Украине «АвтоВАЗ» столкнулся с острой нехваткой иностранных комплектующих, в результате чего несколько раз останавливал работу. Возобновить производство компании удалось лишь к лету. Тогда «АвтоВАЗ» запустил линейку автомобилей в упрощенной комплектации с минимальным количеством иностранных деталей.

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