НАТО проведет крупнейшие учения со времен холодной войны — и отработает ответ на российское вторжение в одну из стран альянса
Страны НАТО собираются в феврале-марте 2024 года провести на территории Германии, Польши и стран Балтии крупнейшие совместные учения со времен холодной войны, сообщает газета The Financial Times.
По словам представителя НАТО, учения Steadfast Defender («Стойкий защитник») будут включать от 500 до 700 боевых воздушных вылетов и маневры более 50 кораблей, как ожидается, в них будут участвовать более 41 тысячи военных.
Сценарий учений предполагает, что войска НАТО отражают российскую агрессию против одного из членов альянса. Смоделированный противник — это коалиция во главе с Россией. Чтобы создать более реалистичные сценарии для войск, в учениях планируют использовать реальные географические данные.
Всего в учениях примут участие 32 страны — 31 член НАТО и Швеция, которая подала заявку на вступление в альянс, но ее не ратифицировали Турция и Венгрия.
Учения «Стойкий защитник» — часть новой стратегии подготовки НАТО, предполагающая, что альянс проводит крупные учения не один, а два раза в год. По словам представителей НАТО, этими учениями альянс хочет продемонстрировать Москве свою готовность вести боевые действия.
Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину руководство НАТО решило полностью пересмотреть оборонительную концепцию альянса. В частности, теперь НАТО готовится защищать «каждый дюйм» своей территории с первого дня нападения.
Первыми с требованием пересмотреть концепцию обороны НАТО выступили страны Балтии, поскольку эта концепция допускала оккупацию территорий этих стран с последующим освобождением через 180 дней. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что оккупация на столь долгий срок российскими войсками может обернуться полным уничтожением любой из стран Балтии. В июле 2023 года страны НАТО согласовали планы региональной обороны на случай нападения России.
На фоне войны в Украине НАТО начало стремительно превращаться из антикризисного альянса в боевой, пишет Financial Times. В июне 2022 года глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит численность своих сил с высоким уровнем готовности с 40 тысяч до более 300 тысяч человек. НАТО разместила многонациональные батальоны в странах Балтии, чтобы замедлить продвижение любого агрессора в случае вторжения.