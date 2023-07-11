Страны НАТО согласовали планы реагирования на случай нападения России

Страны НАТО согласовали планы региональной обороны на случай нападения России, сообщают Reuters и DPA со ссылкой на свои источники.

В планах, которые еще должны быть утверждены на саммите НАТО в Вильнюсе, подробно описаны способы быстрого наращивания присутствия войск на земле и защиты от возможных атак в море, воздухе, киберпространстве и космосе.

Кроме того, в рамках этих планов странам — участницам альянса будут даны рекомендации относительно модернизации войск и улучшения логистики. Также члены НАТО должны будут увеличить свои траты на оборону — Reuters пишет, что 2% ВВП станут минимальным требованием альянса.

«Речь идет о наборе большего количества людей, об обучении, об учениях. Речь идет о создании запасов, о создании формирований, закупке оборудования, мы также говорим о производственных мощностях», — сказал председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Официальные представители альянса считают, что на реализацию этих планов странам — участницам потребуется несколько лет, пишет Reuters.

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину Североатлантический альянс решил полностью пересмотреть свою оборонительную концепцию. В частности, теперь альянс готовится защищать «каждый дюйм» своей территории с первого дня нападения.

Первыми с требованием пересмотреть концепцию обороны НАТО выступили страны Балтии, поскольку эта концепция допускала оккупацию территорий этих стран с последующим освобождением через 180 дней. В частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что оккупация на столь долгий срок российскими войсками может обернуться полным уничтожением любой из стран Балтии.

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