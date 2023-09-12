В Брянской области вернувшийся с войны контрактник получил 15 лет за изнасилование 10-летней падчерицы

Суд в Брянске приговорил контрактника, воевавшего в Украине, к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование 10-летней падчерицы. Об этом сообщил правозащитный проект «Травмпункт». Внимание на публикацию обратила «Медиазона».

36-летний военный (его имя не называется) участвовал в боевых действиях в Украине с августа по ноябрь 2022 года, а затем вернулся в родную деревню в Орловской области. По свидетельствам жены, он начал часто употреблять алкоголь и вести себя агрессивно.

В марте 2023 года он сначала избил, а затем изнасиловал свою падчерицу. Полицию вызвала его жена.

В конце августа суд в Волгограде арестовал 37-летнего «вагнеровца» Алексея Хлебникова, который, по версии следствия, изнасиловал 13-летнюю племянницу в лесу, угрожая ей ножом. Ранее он уже был дважды судим за убийство и кражу.

В Карелии был арестован другой боец ЧВК «Вагнера» Игорь Софонов — по обвинению в убийстве шестерых человек.

В Чувашии отправили под стражу «вагнеровца» Никиту Любимова, который, по утверждению следствия, забил до смерти человека, дававшего против него показания по другому делу. Арестованный был судим за изнасилование.

В Кировской области по подозрению в избиении и изнасиловании разыскивают еще одного «вагнеровца» Алексея Костромина.

Читайте также

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй

Читайте также

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй