Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая летом 2023 года переехала жить в Россию, привезла в Ленинградскую область двух своих пони, сообщает The Insider. Ранее об отправке пони в Россию писал близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber.

«Товарищи авиаторы, которые сейчас под погрузку в стоят. Там вместо геройского отряда вам хотят пони загрузить. Если прям стране сегодня ну очень нужны пони, то летите, конечно, с пони, но напишите мне, чьи они. Очень интересно», — говорилось в сообщении канала, опубликованном 7 сентября. Через два дня Fighterbomber написал, что «важные и секретные пони улетели отдельным бортом».

В тот же день 9 сентября в соцсетях «Конного клуба Ткаченко Алены», расположенного в Ленинградской области, появился пост о доставке двух пони: «Мы встречали из аэропорта Пулково двух очаровательных поней, они пересекли шесть границ, маршрут начинался в Австрии».

The Insider уточняет, что, судя по фотографиям из Пулково, пони в Ленинградскую область доставил Ил-76МД с бортовым номером RF-76762. Этот самолет принадлежит 224 летному отряду Минобороны РФ.

Позднее пресс-служба управления ветеринарии Ленинградской области сообщила, что сотрудники ветслужбы осмотрели двух пони, которых привезла Кнайсль. Специалисты взяли пробы крови и отправили животных на карантин.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Этот пост она заняла по квоте ультраправой Австрийской партии свободы, которая в 2016 году заключила с «Единой Россией» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В 2018 году Карин Кнайсль танцевала на своей свадьбе с президентом России Владимиром Путиным.

В 2020 году Кнайсль стала членом совета директоров «Роснефти» и занимала этот пост до мая 2022 года, когда подала заявление об отставке на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

В июле 2022 года Кнайсль сообщила журналисту The Washington Post, что покинула Австрию из-за угроз. Некоторое время после этого она жила в Ливане. В июне 2023 года она заявила ТАСС, что всерьез рассматривает возможность переезда в Россию.

В августе стало известно, что Кнайсль сняла дом в деревне Петрушово в Рязанской области. Изданию «Вид сбоку» бывшая глава МИД сообщила, что ей предложили работу в центре при СПбГУ. На сайте университета она указана руководителем центра. В сентября Кнайсль рассказала ТАСС, что переезжает жить в Санкт-Петербург.

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