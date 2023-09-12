Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль привезла в Россию своих пони — на самолете Минобороны РФ
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая летом 2023 года переехала жить в Россию, привезла в Ленинградскую область двух своих пони, сообщает The Insider. Ранее об отправке пони в Россию писал близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber.
«Товарищи авиаторы, которые сейчас под погрузку в Артеке стоят. Там вместо геройского отряда вам хотят пони загрузить. Если прям стране сегодня ну очень нужны пони, то летите, конечно, с пони, но напишите мне, чьи они. Очень интересно», — говорилось в сообщении канала, опубликованном 7 сентября. Через два дня Fighterbomber написал, что «важные и секретные пони улетели отдельным бортом».
В тот же день 9 сентября в соцсетях «Конного клуба Ткаченко Алены», расположенного в Ленинградской области, появился пост о доставке двух пони: «Мы встречали из аэропорта Пулково двух очаровательных поней, они пересекли шесть границ, маршрут начинался в Австрии».
The Insider уточняет, что, судя по фотографиям из Пулково, пони в Ленинградскую область доставил Ил-76МД с бортовым номером RF-76762. Этот самолет принадлежит 224 летному отряду Минобороны РФ.
Позднее пресс-служба управления ветеринарии Ленинградской области сообщила, что сотрудники ветслужбы осмотрели двух пони, которых привезла Кнайсль. Специалисты взяли пробы крови и отправили животных на карантин.
Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Этот пост она заняла по квоте ультраправой Австрийской партии свободы, которая в 2016 году заключила с «Единой Россией» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
В 2018 году Карин Кнайсль танцевала на своей свадьбе с президентом России Владимиром Путиным.
В 2020 году Кнайсль стала членом совета директоров «Роснефти» и занимала этот пост до мая 2022 года, когда подала заявление об отставке на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
В июле 2022 года Кнайсль сообщила журналисту The Washington Post, что покинула Австрию из-за угроз. Некоторое время после этого она жила в Ливане. В июне 2023 года она заявила ТАСС, что всерьез рассматривает возможность переезда в Россию.
В августе стало известно, что Кнайсль сняла дом в деревне Петрушово в Рязанской области. Изданию «Вид сбоку» бывшая глава МИД сообщила, что ей предложили работу в центре G.O.R.K.I. при СПбГУ. На сайте университета она указана руководителем центра. В сентября Кнайсль рассказала ТАСС, что переезжает жить в Санкт-Петербург.