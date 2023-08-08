Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой танцевал Путин, поселилась в деревне Петрушово в Рязанской области

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, уехавшая из страны из-за угроз и обвинений в связях с Россией, сняла дом в деревне Петрушово в Рязанской области, сообщает «Вид сбоку».

Журналисты газеты встретились с Кнайсль на местном празднике «Макушка лета». Бывшая министр рассказала им, что снять жилье в Петрушово ей помогли знакомые. «Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего», — сказала Кнайсль.

По ее словам, в Петрушово она продолжает писать книги, заниматься преподаванием, также ее пригласили работать в центр при СПбГУ. На сайте университета Карин Кнайсль значится руководителем центра.

Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто.

Карин Кнайсль возглавляла МИД Австрии с 2017 по 2019 год. Этот пост она заняла по квоте ультраправой Австрийской партии свободы, которая в 2016 году заключила с «Единой Россией» соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

В 2018 году бывший министр привлекла внимание СМИ тем, что танцевала на своей свадьбе с президентом России Владимиром Путиным.

В 2020 году Кнайсль стала членом совета директоров «Роснефти» и занимала этот пост до мая 2022 года, когда подала заявление об отставке на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

В июле 2022 года Кнайсль сообщила журналисту The Washington Post, что покинула Австрию из-за угроз. Некоторое время после этого она жила в Ливане. В июне 2023 года она заявила ТАСС, что всерьез рассматривает возможность переезда в Россию.

Читайте также

Путин заявляет, что хочет «денацифицировать» Украину. Однако многие годы лучшими друзьями Кремля в Европе были ультраправые — и не только крайние консерваторы, но и откровенные неофашисты

Читайте также

Путин заявляет, что хочет «денацифицировать» Украину. Однако многие годы лучшими друзьями Кремля в Европе были ультраправые — и не только крайние консерваторы, но и откровенные неофашисты