Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль ушла из «Роснефти»

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Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подала заявление об отставке с поста члена совета директоров «Роснефти». Как отмечается, заявление вступило в силу 20 мая.

«В связи с этим обращением Компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу на протяжении последних десяти месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой. В будущем „Роснефть“ рассчитывает на сотрудничество с госпожой Кнайсль как с видным представителем международного экспертного сообщества», — говорится в заявлении на сайте «Роснефти».

20 мая стало известно об отставке председателя совета директоров «Роснефти», бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, а также Маттиаса Варнига — управляющего директора компании Nord Stream AG, оператора газопровода «Северный поток — 2».

Карин Кнайсль занимала пост министра иностранных дел Австрии с декабря 2017-го по июнь 2019-го. В 2018 году президент России Владимир Путин по приглашению Кнайсль совершил частный визит на ее свадьбу, где танцевал с невестой. В марте 2021 года ее кандидатуру утвердили в совете директоров «Роснефти».

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