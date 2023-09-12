Мизулина сообщила, что Даня Милохин срочно улетел из России. Накануне она просила призвать его в армию

Тиктокер Даня Милохин, на которого написала донос глава Екатерина Мизулина, улетел из России в Дубай вечером 11 сентября. Об этом сообщила сама Мизулина.

«В 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш президент. Благодарю всех за поддержку, работаем 💪», — написала она в своем телеграм-канале.

Об этом же синхронно, с разницей в одну минуту с Мизулиной, сообщил Mash. Прокремлевский телеграм-канал привел такие же данные, что Милохин прошел паспортный контроль во Внуково в 23:18, а затем вылетел рейсом в Эмираты в 0:50 эконом-классом. В канале опубликован скриншот посадочного талона на имя Милохина.

11 сентября Мизулина попросила Минобороны РФ призвать Милохина на срочную службу в армию. В обращении главы Лиги безопасного интернета говорилось, что ранее блогер из-за рубежа «расстроил многих россиян русофобскими заявлениями». Она заявила, что служба в армии будет способствовать патриотическому воспитанию Милохина и «молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине».

Тогда же одновременно с Мизулиной о призыве Милохина в армию написал Mash. «По нашей информации, на воинском учете в Краснодарском крае он стоит еще с 2018 года. Все это время оснований для отсрочки у него не было», — утверждал телеграм-канал.

В октябре 2022 года Даня Милохин уехал из России в США. Вскоре он спел гимн Украины во время стрима с украинским блогером Артуром Бабичем, из-за чего подвергся критике со стороны российских пропагандистов. 8 сентября российские таблоиды сообщили, что Милохин вернулся в Москву «в надежде найти работу».