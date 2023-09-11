Екатерина Мизулина попросила Минобороны призвать в армию «расстроившего русофобскими заявлениями» Даню Милохина

Глава Екатерина Мизулина написала донос в Минобороны РФ на тиктокера Даню Милохина, который, по ее словам, ранее выступал из-за рубежа с русофобскими заявлениями, а теперь вернулся в Россию.

«Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине», — пишет Мизулина в своем телеграм-канале.

Пост Мизулиной вышел с разницей в минуту с публикацией прокремлевского телеграм-канала Mash, в которой утверждается, что осенью Милохина призовут на срочную службу в российскую армию. «По нашей информации, на воинском учете в Краснодарском крае он стоит еще с 2018 года. Все это время оснований для отсрочки у него не было», — пишет телеграм-канал.

Представитель Милохина в комментарии изданию Daily Storm заявила, что сообщения о призыве Милохина на службу в армию — фейк. «Информация ложная. Дальше мы пока не комментируем», — сказала она.

В октябре 2022 года Даня Милохин уехал из России в США. Вскоре он спел гимн Украины во время стрима с украинским блогером Артуром Бабичем, из-за чего подвергся критике со стороны российских пропагандистов.

8 сентября российские таблоиды сообщили, что Милохин вернулся в Москву «в надежде найти работу».

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