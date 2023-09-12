Alexander Vilf / Sputnik Vladivostok / imago images / Scanpix / LETA

Владимир Путин выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Он, конечно, говорил и об экономике — но запомнится его выступление не этим. «Медуза» публикует главные высказывания президента России.

Об Анатолии Чубайсе

То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю. Чего он удрал. Может быть, связано с тем, что там идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы. Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Большие цифры. Но там, слава богу, нет каких—то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, [с тем] что он опасается уголовных дел, поэтому перешел в Израиле на нелегальное положение. (смеется). Нафига ему это нужно, я не понимаю. <…> Судя по всему, деятельность во главе компании, большой, которая была создана для развития нанотехнологий, во всяком случае, с экономической точки зрения она ему, похоже, не удалась.

Об Аркадии Воложе — и его антивоенном заявлении

Ну он живет в Израиле. И я могу себе представить, что чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он вынужден делать определенные заявления. Сидел же молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это особенно, честно говоря, не задевает.

Если посмотреть в целом, если человек вырос на этой почве, получил образование, стал успешным в чем-то, то чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала. Я сейчас не Воложа имею в виду. Он талантливый человек, создал хорошую компанию, команду подобрал.

Что происходит с «Яндексом» после начала войны

Мы замучились бороться Как российское вторжение в Украину раскололо «Яндекс». Расследование Светланы Рейтер

Что происходит с «Яндексом» после начала войны

Мы замучились бороться Как российское вторжение в Украину раскололо «Яндекс». Расследование Светланы Рейтер

Об уходе Алексея Кудрина из Счетной палаты в «Яндекс»

Во-первых, у нас же не рабовладельческий строй. Захотел перейти на работу в бизнес, мы же не можем насильно там держать. Он был, конечно, на своем месте, он и министром финансов был хорошим. Но Счетная палата работает эффективно. Там есть исполняющий обязанности, на качество работы палаты это не влияет. Я думаю, когда ситуация созреет, когда парламент подберет соответствующую кандидатуру, этот кадровый вопрос будет решен.

Об уехавших деятелях культуры

По разным подсчетам, это те же журналисты и подсчитывают, примерно 160-170 [деятелей культуры] выехали за рубеж, они не согласны с политикой российского государства. Но можно быть несогласным и быть здесь, и говорить об этом, никто не запрещает. Но кто-то предпочел уехать. Связано это не только с позицией людей из сферы искусства, связано это и с материальными вещами. Ведь накупили за последние годы домов, квартир за границей, счета там за границей. Люди хотят это сохранить, боятся потерять.

Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но с другой стороны, я честно скажу, может, лучше он тогда пускай и делает там за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности.

О контрнаступлении Украины

Сейчас не будем говорить — провал, не провал. Нет результатов. Потери есть, большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава — . Они любой ценой, по их словам, хотят добиться результата. Иногда складывается впечатление, что это не их люди. Мне просто командиры рассказывают с поля боя. Постоянно [с ними созваниваемся].

Вот они собираются F-16 поставлять. Поменяет это? Нет. Это просто затягивает конфликт.

О

Нидерланды и Дания поставят Украине истребители F-16. Что это за самолет и как он повлияет на ситуацию на фронте?

О

Нидерланды и Дания поставят Украине истребители F-16. Что это за самолет и как он повлияет на ситуацию на фронте?

О возможности новой мобилизации

Мы провели частичную мобилизацию. 300 тысяч человек призвали. Сейчас за последние 6-7 месяцев у нас добровольно подписали контракты на службу в вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек. Этот процесс продолжается. Ежедневно 1000-1500 человек приходят для подписания контракта. Это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, в какой-то другой стране это возможно или нет. Люди сознательно идут на военную службу, понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. И мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно.

Новой мобилизации не будет? Или она продолжается?

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Новой мобилизации не будет? Или она продолжается?

Жителям российских регионов начали присылать повестки в военкомат «для уточнения данных». Все, вторая волна мобилизации по-тихому началась? И можно ли просто проигнорировать повестку? Отвечает военный юрист

О выборах 2024 года

У нас в соответствии с законом решение [о выборах президента] парламент должен принять в конце года. Когда решение будет принято, будет названа дата выборов, тогда и поговорим.

Об «иноагентах»

Мы вообще никого не гребем. Этот закон действует с 1937 года в США, это почти калька, только он гораздо более либеральный. <…> Что такое иноагент в России? Это человек, который занимается общественной деятельностью за деньги иностранного государства. И этот закон не запрещает ему дальше заниматься этой деятельностью, он только требует, чтобы человек открыл источники финансирования.

Об оружии на «новых физических принципах»

Даже если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим.

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