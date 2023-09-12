«Для нас все очевидно, это один из ударов Российской Федерации». В офисе Зеленского заявили, что не будут расследовать ракетный обстрел Константиновки

Украинские власти не будут расследовать ракетный обстрел рынка в центре Константиновки в Донецкой области, так как для Киева «все очевидно» — это «один из ракетных ударов Российской Федерации». Об этом в эфире Breakfast Show сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: „Вы знаете, это Украина сама себя атакует“? Для нас очевидно и подтверждено, что это один из ракетных ударов Российской Федерации, которая каждую ночь и каждый день по тем или иным городам, особенно приграничным, где идет зона боевых действия наносит Российская Федерация», — сказал Подоляк.

По его словам, удар по Константиновке был нанесен из ракетной системы залпового огня.

«То, что делает [Руслан] Левиев, то, что делает Bild, вызывает вопросы — так точно восемь лет бомбили Донбасс получается? То есть это же нелепо звучит. Для нас нет никаких двусмысленностей, необходимости проводить расследования, все очевидно, все конкретно, зафиксировано, еще один состав преступления. Все удары по гражданскому населению относятся к нарушению международного гуманитарного права. <…> Я не вижу здесь поля для диалога. <…> Ракета была российская, это система РСЗО, будет установлено, кто и с какого расстояния наносил удар, будет четко сказано пофамильно: кто, что и так далее», — добавил советник главы офиса президента Украины.

Ракетный удар по Константиновке в Донецкой области был нанесен днем 6 сентября. Ракета попала по рынку, в результате погибли 16 человек, более 30 человек пострадали. Украинские власти заявили, что ракета была выпущена российскими войсками.

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев со ссылкой на анализ видеозаписи удара предположил, что ракета могла быть украинской. Он пояснил, что, по его мнению, удар не был нанесен намеренно, произошедшее он назвал «трагической случайностью». Обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке заявлял, что ракета могла быть запущена с северо-запада — территории, находящейся под контролем Украины.

Удар по Константиновке

Из-за ракетного удара по Константиновке погибли 16 человек, 33 пострадали. Зеленский: «Они ударили намеренно. По рынку, по магазинам, по аптеке» Пятьсот шестидесятый день войны. Фотографии

Удар по Константиновке

Из-за ракетного удара по Константиновке погибли 16 человек, 33 пострадали. Зеленский: «Они ударили намеренно. По рынку, по магазинам, по аптеке» Пятьсот шестидесятый день войны. Фотографии