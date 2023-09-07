Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев заявил, что в Константиновке, скорее всего, взорвалась украинская ракета

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев заявил, что анализ видеозаписи удара по Константиновке (Донецкая область Украины) позволяет предположить, что ракета, взорвавшаяся на рынке в центре города 6 сентября, могла был украинской. Об этом Левиев заявил в выпуске военной сводки на ютьюб-канале российского журналиста Майкла Наки.

Видео удара по Константиновке, в результате которого 16 человек погибли и 33 получили ранения, опубликовал в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению Левиева, анализ записи, в том числе отражения ракеты на кузовах автомобилей, позволяет говорить, что ракета прилетела с северо-запада — с территории, которую контролируют украинские войска.

Ближайшие позиции российских войск на северо-западе от Константиновки — в Белгородской области. Преодолеть такое расстояние ракете, если она была впущена из комплекса С-300, как объявили украинские власти, невозможно, заявил основатель CIT.

При этом Левиев подчеркнул, что ни в коем случае не считает, что удар был нанесен намеренно. Речь, по его мнению, может идти только о «трагической случайности».

О том, что ракета, ударившая по Константиновке, была запущена с северо-запада, написал также обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке, обращает внимание «Медиазона». Репке в своем посте подчеркнул, что делает выводы лишь о направлении, откуда летела ракета, но не о ее принадлежности украинским или российским войскам.

Кроме того, отметил Репке, и войска России, и ВСУ используют управляемые крылатые ракеты, которые могут менять траекторию полета.

Версии о том, что ракета в Константиновку прилетела с той стороны, где находятся украинские войска, вскоре после обстрела начали выдвигать российские провоенные телеграм-каналы. Они также ссылались на анализ видеозаписи удара.

О том, что в Константиновке взорвалась ракета, выпущенная российскими войсками, сообщали глава МВД Украины Игорь Клименко и премьер-министр Денис Шмыгаль. Зеленский заявил, что удар по Константиновке — это «полномасштабная бесчеловечность». «Как можно быстрее надо победить это русское зло», — добавил президент Украины.

Фотографии из Константиновки

Из-за ракетного удара по Константиновке погибли 16 человек, 33 пострадали. Зеленский: «Они ударили намеренно. По рынку, по магазинам, по аптеке» Пятьсот шестидесятый день войны. Фотографии

Фотографии из Константиновки

Из-за ракетного удара по Константиновке погибли 16 человек, 33 пострадали. Зеленский: «Они ударили намеренно. По рынку, по магазинам, по аптеке» Пятьсот шестидесятый день войны. Фотографии