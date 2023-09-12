Украинское государственное предприятие «Антонов», специализирующееся на разработке и производстве грузовых самолетов серии «Ан», начнет производить беспилотники, сообщает Reuters со ссылкой на презентацию «Укроборонпрома».

В презентации говорится, что «Антонов» открыл новый центр БПЛА «с целью расширения возможностей производства беспилотных систем и оказания поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения опыта и услуг». Авторы презентации отметили, что центр также будет предлагать широкий спектр услуг, включая экспериментальные аэродинамические исследования, создание тренажеров для обучения операторов БПЛА и разработку стандартов компонентов.

Агентство уточняет, что «Антонов» в прошлом уже занимался разработкой беспилотников, но грузовые самолеты оставались основным направлением деятельности компании. После начала полномасштабной войны в Украине предприятие лишилось своих клиентов в РФ, а также от ударов российской армии, в связи чем компании пришлось диверсифицировать свой бизнес.

В «Антонове» и «Укроборонпроме» отказались от комментариев. Источник Reuters, знакомый с планами компании, заявил, что ее опыт в области грузовой авиации может быть применен для создания беспилотников дальнего радиуса действия, способных наносить удары по территории России.

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