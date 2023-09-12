Аркадий Бабченко заявил, что СБУ завела на него уголовное дело и выдала предписание задержать при въезде в Украину

Публицист Аркадий Бабченко заявил, что Служба безопасности Украины возбудила в отношении него уголовное дело. Как написал Бабченко в своем телеграм-канале, в базе данных украинских пограничников есть ориентировка на него, согласно которой, после пересечения границы Украины его должны задержать и доставить в СИЗО для проведения досудебных следственных действий.

По какой статье расследуется уголовное дело и что стало основанием для него, Бабченко неизвестно. Единственным возможным вариантом публицист назвал критику «Бубочки». «Политика Страны» предполагает, что, вероятно, речь идет о президенте Украины Владимире Зеленском.

Бабченко напомнил, что уже четыре года не был в Украине (он покинул страну после победы Зеленского на президентских выборах — прим. «Медуза») и возможности попасть в страну законным путем у него, как у гражданина России, из-за войны нет. По словам Бабченко, он и пытался провести в Украину гуманитарный груз на основании личной договоренности, но не смог доехать до границы из-за поломки машины.

«И было у отца две Родины. И обе его предали», — написал Бабченко, добавив, что он не сомневается в том, что, если бы его задержали на границе, его бы экстрадировали в Россию. «Единственное, может, на пленного обменяли бы. Хоть какая-то польза от меня была бы», — считает он.

«Это крушение. Всех планов. Всех мыслей. Всех надежд. Все эти годы я свое будущее ассоциировал с Украиной», — пишет Бабченко.

Теперь же, по словам публициста, он — «стопроцентный космополит», у которого, «ни дома, ни паспорта, ни страны».

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом в «Московском комсомольце» и «Новой газете». В 2017 году он покинул Россию и переехал в Киев. В РФ он объявлен в розыск, назван «иностранным агентом» и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В 2018 году СБУ организовала инсценировку убийства Бабченко, в которой публицист принял непосредственное участие. В СБУ объявили, что инсценировать убийство было нужно для того, чтобы поймать заказчика преступления.

В ноябре 2019 года — через несколько месяцев после президентских выборов в Украине — Бабченко уехал в Израиль, однако вскоре был вынужден покинуть эту страну.

Последнее время он живет в Эстонии. В августе эстонский суд оштрафовал Бабченко на 100 евро за то, что он забросал яйцами посольство РФ в этой стране.