В Эстонии Аркадия Бабченко оштрафовали на 100 евро за забрасывание яйцами российского посольства

Суд в Эстонии оштрафовал публициста Аркадия Бабченко на 100 евро за то, что он забросал яйцами посольство России в Таллинне.

Бабченко был оштрафован по статье Уголовного кодекса Эстонии о нарушении общественного порядка. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 400 евро штрафа или арест.

«Ок. Воздержусь от совершения дальнейших нарушений и больше не буду выбрасывать мусор не в отведенном для этого месте», — прокомментировал решение сам Бабченко.

Инцидент произошел в ночь на 30 июля. Бабченко кинул в здание посольства четыре яйца.

Аркадий Бабченко, работавший военным корреспондентом в «Московском комсомольце» и «Новой газете», с 2017 года живет за пределами России и резко критикует ее власти. В РФ он объявлен в розыск, назван «иностранным агентом» и внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В июне 2018 года, когда Бабченко был в Киеве, власти объявили, что он был убит. На следующий день Служба безопасности Украины сообщила, что он жив. По утверждению ведомства, Бабченко планировали убить российские спецслужбы, и чтобы раскрыть их планы, была устроена инсценировка.