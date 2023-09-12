Путин заявил о разработке в России оружия «на новых физических принципах»

Президент РФ Владимир Путин утром 12 сентября встретился с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума ( ), проходящего во Владивостоке.

Он, в частности, заявил, что Россия работает над созданием оружия «на новых физических принципах». По словам Путина, такое оружие «будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе» (цитата по ТАСС).

О каком именно оружии идет речь, президент РФ не уточнил.

Как пишет ТАСС, оружие на новых физических принципах предполагает использование качественно новых или ранее не использовавшихся технологий и принципов действия. К таким видам оружия обычно относят, например, лазерное, инфразвуковое, радиочастотное и другие виды.

В марте 2018 года значительную часть Послания Федеральному собранию президент РФ посвятил презентации нового оружия, которое разрабатывается в России. Тогда он, в частности, рассказал как о ракете «Сармат» и гиперзвуковом комплексе «Кинжал», которые к 2023 году уже приняты на вооружение в РФ, так и о подводных беспилотниках межконтинентальной дальности и новой крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, «которая будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета».