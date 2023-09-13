МИД Румынии вызвал главу дипмиссии РФ и снова выразил протест из-за обломков российского дрона, найденных на территории страны

Министерство иностранных дел Румынии выражает протест и намерено вызвать главу дипмиссии РФ из-за обнаружения на территории страны новых обломком предполагаемого российского беспилотника. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«МИД снова выражает решительный протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии», — заявили в министерстве.

В сообщении отмечается, что МИД проинформировал союзников по НАТО о событиях на границе с Украиной.

Днем 13 сентября Минобороны Румынии сообщило, что на территории страны обнаружены обломки предполагаемого российского беспилотника. Румынские военные визуально опознали фрагменты дрона, разбросанные на площади в несколько десятков квадратных метров в приграничном населенном пункте Тулча. Ведомство выпустило заявление после того, как российские беспилотники атаковали Измаил на юге Украины, расположенный на границе с Румынией

Это не первый случай, когда на территории Румынии находят обломки российского дрона. Их нашли после российских ударов беспилотниками по портам на юге Одесской области, совершенных 4 и 9 сентября. После этого МИД Румынии вызывал советника-посланника посольства России в Бухаресте Елену Копнину, который был выражен протест в связи с нарушением воздушного пространства Румынии беспилотником.