В Москве задержали сотрудника компании по производству беспилотников. Его подозревают в сливе «важной информации» в интернет

В Москве задержали сотрудника одной из компаний по производству беспилотников, его подозревают в сливе данных в интернет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, подозреваемый имел доступ к «некоей важной информации» о компании. Он якобы выложил эти данные, а также логины и пароли (от чего, не уточняется — прим. «Медузы») на портал Github. РИА Новости утверждает, что мужчину задержали 12 сентября, против него возбудили уголовное дело о «неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ» (часть 4 статьи 274.1 УК РФ).

Телеграм-канал Baza утверждает, что дело завели на 36-летнего сотрудника компании «Кронштадт», которая разрабатывает и производит оборудование и программное обеспечение для беспилотной авиации и оборонной промышленности. Канал утверждает, что задержанного зовут Евгений В.

В компании «Кронштадт» подтвердили телеканалу «Дождь», что их бывший сетевой инженер распространял «сведения конфиденциального характера» и выкладывал на Github «составляющие коммерческую тайну» учетные записи и пароли к ним. При этом в пресс-службе заявили, что против него возбуждено уголовное дело о незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну.

Baza пишет, что задержанный находится под подпиской о невыезде. Часть 4 статьи 274.1 УК РФ предполагает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

На сайте компании «Кронштадт» говорится, что она проектирует, разрабатывает и производит высокотехнологичные беспилотные комплексы, системы навигации и наземного управления. В конце января 2022 года компания запустила в Дубне первый в России специализированный завод для серийного производства крупноразмерных беспилотников. Его посещал, в частности, министр обороны Сергей Шойгу.