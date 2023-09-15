«Украинская правда»: российский ракетный корабль «Самум» был поврежден в результате атаки украинского морского дрона
Украинский морской дрон «Морской малыш» 14 сентября поразил в Черном море российский ракетный корабль «Самум», утверждает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом же говорят источники «РБК-Украина».
По их информации, морской дрон СБУ попал по кораблю недалеко от входа в Севастопольскую бухту. Беспилотник ударил в заднюю правую часть корабля, нанеся значительные повреждения, из-за чего «Самум» потерял ход. Корабль отбуксировали на ремонт «с большим дифферентом на корму и креном на правый борт», утверждают собеседники издания.
Как отмечает «Украинская правда», в ходе атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способный работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами. Во время операции высота волн достигала двух метров.
В Минобороны РФ заявили 14 сентября, что отразили атаку морского беспилотника ВСУ на ракетный корабль «Самум», а дрон был уничтожен. О последствиях атаки для корабля ведомство не сообщало.
Глава СБУ Василий Малюк ранее рассказывал, что дрон «Морской малыш» (Sea Baby), начиненный 850 килограммами взрывчатки, использовался для удара по Крымскому мосту в июле.
Морской беспилотник СБУ «Морской малыш» по-украински называется «Морський малюк». Украинское название дрона созвучно с фамилией главы СБУ Василия Малюка.