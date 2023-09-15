«Украинская правда»: российский ракетный корабль «Самум» был поврежден в результате атаки украинского морского дрона

Украинский морской дрон «Морской малыш» 14 сентября поразил в Черном море российский ракетный корабль «Самум», утверждает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом же говорят источники «РБК-Украина».

По их информации, морской дрон СБУ попал по кораблю недалеко от входа в Севастопольскую бухту. Беспилотник ударил в заднюю правую часть корабля, нанеся значительные повреждения, из-за чего «Самум» потерял ход. Корабль отбуксировали на ремонт «с большим дифферентом на корму и креном на правый борт», утверждают собеседники издания.

Как отмечает «Украинская правда», в ходе атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способный работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами. Во время операции высота волн достигала двух метров.

В Минобороны РФ заявили 14 сентября, что отразили атаку морского беспилотника ВСУ на ракетный корабль «Самум», а дрон был уничтожен. О последствиях атаки для корабля ведомство не сообщало.

Глава СБУ Василий Малюк ранее рассказывал, что дрон «Морской малыш» (Sea Baby), начиненный 850 килограммами взрывчатки, использовался для удара по Крымскому мосту в июле.

Морской беспилотник СБУ «Морской малыш» по-украински называется «Морський малюк». Украинское название дрона созвучно с фамилией главы СБУ Василия Малюка.

Как выглядят эти дроны

CNN показал морские дроны Украины. По данным источников телеканала, такие же недавно ударили по Крымскому мосту

Как выглядят эти дроны

CNN показал морские дроны Украины. По данным источников телеканала, такие же недавно ударили по Крымскому мосту