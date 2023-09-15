Маргарита Дробязко, 2021 год Erikas Ovcarenko / Scanpix / LETA

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о лишении гражданства фигуристки Маргариты Дробязко, которая с 1992 года выступала за Литву и с 1993-го была гражданкой этого государства. Решение принято по рекомендации комиссии по делам гражданства. Она утверждает, что Дробязко «публично выражает поддержку России», которая является «враждебным государством по отношению к Литве, государствам Евросоюза и их союзникам».

Маргарита Дробязко родилась в Москве в 1971 году. Ее муж и партнер на льду — литовец Повилас Ванагас. Она 13 раз становилась чемпионкой Литвы и пять раз участвовала в Олимпийских играх. С 2007 года Дробязко принимает участие в спортивных шоу в России. После начала полномасштабной войны России с Украиной она не стала отказываться от выступлений — включая выступления в ледовых шоу Татьяны Навки, жены Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.

В 2022 году Дробязко и Ванагас решением президента Литвы были лишены государственных наград — рыцарских крестов ордена Великого князя Гедимина. Как пишет Delfi, фигуристы постоянно живут в России, но их спортивная карьера связана только с Литвой.

Перед заседанием комиссии по делам гражданства Дробязко выступила с открытым обращением, в котором заявила, что не занимается политикой и не имеет отношения к российской пропаганде.

«Горько и больно от того, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Трагедия для миллионов людей и семей. Россия — Родина моего отца, Украина — Родина моей матери. Везде есть родные, близкие люди, которые страдают и чье страдание наполняет и мое сердце <…> Я не понимаю и в любом случае не принимаю как норму тот факт, что неведомо кем уполномоченные политики с Родины моего мужа, которую я также люблю и где также есть немало родных и близких, будут мне указывать, как, кого, когда, где и в какой степени я должна любить», — говорится в обращении фигуристки.

По словам Дробязко, ее совместная работа с мужем «укрепляет авторитет и престиж Литвы» и «не несет никаких политических манифестов». «Мне непонятно, почему вдруг сегодня участие в сказке „Шахерезада“ или „Спящая красавица“ категории 0+ стало нести угрозу безопасности Литовской республики», — заявила фигуристка. «История любви Шахерезады» и «Спящая красавица. Легенда двух королевств» — это ледовые шоу Татьяны Навки.

«Я вместе с моим мужем, партнером и беззаветным патриотом Литвы Повиласом несу, насколько это в моих силах, наших с ним силах, свет культуры, добра», — добавила Дробязко.

Президент Литвы Гитанас Науседа в ответ заявил: «Аргументы госпожи Дробязко о том, что она несет свет культуры и добра, для меня с трудом сочетаются с тем „светом“, который российские солдаты несут своими сапогами на территории Украины». Министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал решение лишить Дробязко гражданства, заявив, что фигуристка пытается «спрятаться за словами о красоте и добре в дни, когда культура используется враждебным государством как оружие».

Татьяна Навка назвала Дробязко и Ванагаса «легендарными фигуристами с мировыми именами». «Маргарита и Повилас не просто не представляют угрозы нацбезопасности Литвы, а являются гордостью и символом страны», — заявила она. Тренер Татьяна Тарасова назвала «глупыми людьми» тех, кто выступил за лишение гражданства Дробязко.

Законодательство Литвы позволяет лишать гражданства тех, кто приобрел его не по праву рождения, а в порядке исключения — как в случае Дробязко. Соответствующие поправки были приняты в марте 2023 года именно в связи с делом фигуристки. Гражданства можно лишить на том основании, что действия гражданина представляют угрозу безопасности Литвы и ее союзников.