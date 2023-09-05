СБУ обвинила Михаила Фридмана в финансировании российского вторжения и помощи военным

Служба безопасности Украины сообщила о заочном российскому бизнесмену Михаилу Фридману, обвинив его в финансировании войны против Украины. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

СБУ утверждает, что с начала полномасштабного вторжения российских войск Фридман «влил» около двух миллиардов рублей в несколько военных заводов в России. Среди них — Тульский патронный завод и Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов.

Для финансирования этих проектов Фридман, по версии СБУ, использует активы «Альфа-Групп». Спецслужба также утверждает, что российский бизнесмен якобы задействовал собственные бизнес-ресурсы для массового распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «Армия России», которую поставляют военным на передовую.

Фридмана также обвиняют в организации сбора материально-технической помощи для нужд российских войск, воюющих в Украине. Кроме того, его страховые компании взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российских солдат, говорится в сообщении.

СБУ сообщила о подозрении Фридману в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя или захвата государственной власти (часть 3 статьи 110-2 УК Украины). По этой статье бизнесмену грозит до восьми лет лишения свободы.

В середине августа Нацполиция Украины обвинила Фридмана в выводе в офшоры более 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов). Бизнесмену вменяются в вину легализация средств, полученных преступным путем, подделка документов и уклонение от уплаты налогов.

Михаил Фридман — один из основателей «Альфа-групп». После начала российского вторжения в Украину бизнесмен попал под санкции Евросоюза. Такое решение власти ЕС объяснили связями Фридмана в российских властных кругах. Санкции против него также ввели Великобритания и США.

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