«Коммерсант»: генерал Суровикин приехал в Алжир с делегацией Минобороны РФ

Генерал Сергей Суровикин находится в Алжире, сообщили близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал «Grey Zone» и источник газеты «Коммерсант» из окружения военного. Телеграм-канал и издание также опубликовали фотографии генерала.

По данным «Коммерсанта», Суровикин приехал в Алжир вместе с делегацией Министерства обороны России. Источник издания связывает поездку генерала с тем, что «военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению», а власти РФ по-прежнему доверяют Суровикину.

«Очевидно, что к Суровикину сохраняется доверие на самом высоком уровне и не исключено, что поездка генерала может быть связана с его возможным назначением на должность, которая будет иметь отношение к работе в восточном направлении», — сказал собеседник газеты.

РБК отмечает, что фотографии генерала также появились в аккаунте мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в Оране. В сообщении говорится о визите «российской делегации высокого уровня».

Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В октябре 2022 года он стал главой Объединенной группировки российских войск в Украине и возглавлял ее до января 2023 года.

После Евгения Пригожина появилась информация о задержании Суровикина. По версии американских спецслужб, генерал заранее знал, что основатель готовит мятеж. Официально информация о задержании не подтверждалась.

4 сентября журналистка Ксения Собчак опубликовала фотографию Суровикина, написав: «Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве». Информацию об освобождении Суровикина подтвердили также источники The New York Times. Собеседник издания, близкий к Минобороны РФ, утверждал, что генерала освободили через несколько дней после крушения самолета Евгения Пригожина.

6 сентября бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова обратила внимание, что с сайта Минобороны России пропала страница с биографией Суровикина. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что генералу нашли «неплохую» должность «по СНГ».