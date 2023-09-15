«Ротация не предусмотрена». В Госдуме заявили, что мобилизованные покинут зону боевых действий только после окончания войны

Мобилизованные россияне покинут зону боевых действий только после того, как завершится в Украине. Об этом сказал «Ленте.ру» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», — сказал Картаполов.

Еще 9 сентября Картаполов говорил, что в России не нужна новая мобилизация для ротации военнослужащих, так как для этого будут задействовать контрактников.

«Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация. В рамках частичной мобилизации было набрано 300 тысяч человек. На сегодня более 200 тысяч военнослужащих по контракту только за этот год, поэтому практически один к одному к концу года будет, а может быть и больше», — заявил Картаполов неделю назад.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных. По его словам, сроки возвращения мобилизованных будут определены в зависимости от ситуации. Он отметил, что «когда-то надо постепенно людей будет возвращать домой».

Мобилизация в России началась в конце сентября 2022 года и, согласно заявлениям российских властей, закончилась в начале ноября. Но президент РФ Владимир Путин не подписывал указ о ее завершении.

По информации «Медузы», российские провластные СМИ получили от администрации президента РФ «настоятельную просьбу» как можно меньше освещать слухи о второй волне мобилизации. Собеседники «Медузы» отметили, что просьба АП в том числе касается заявлений главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова. По словам источника «Медузы», близкого к администрации президента РФ, такая рекомендация связана с тем, что само упоминание мобилизации «очень тревожит общество».

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